Эдвард Паскуале: «Хорошо, что увезли из Магнитогорска две победы и не позволили «Металлургу» сравнять счет в серии»

Вратарь «Барыса» Эдвард Паскуале подвел итоги первого раунда плей-офф КХЛ против «Металлурга». Казахстанская команда вышла во второй раунд, победив 4-1 в серии.

— Как и ожидалось, серия была сложной и упорной, встретились две команды с системной игрой в обороне, — цитирует Паскуале официальный сайт КХЛ. — Очень хорошо, что мы увезли из Магнитогорска две победы, не позволили им сравнять счет в серии, особенно, когда игра дошла до овертайма, это помогло психологически.

«Металлург» — серьезный соперник, и нам повезло, что у нас есть время восстановиться и подготовиться к следующему раунду.