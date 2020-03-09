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Эдвард Паскуале: «Хорошо, что увезли из Магнитогорска две победы и не позволили «Металлургу» сравнять счет в серии»

20:06
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Вратарь «Барыса» Эдвард Паскуале подвел итоги первого раунда плей-офф КХЛ против «Металлурга». Казахстанская команда вышла во второй раунд, победив 4-1 в серии.

— Как и ожидалось, серия была сложной и упорной, встретились две команды с системной игрой в обороне, — цитирует Паскуале официальный сайт КХЛ. — Очень хорошо, что мы увезли из Магнитогорска две победы, не позволили им сравнять счет в серии, особенно, когда игра дошла до овертайма, это помогло психологически.

«Металлург» — серьезный соперник, и нам повезло, что у нас есть время восстановиться и подготовиться к следующему раунду.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/03/09/467157.html

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