Эдвард Паскуале: «Барыс» сейчас входит в тройку клубов, пропускающих меньше всех»

Голкипер «Барыса» Эдвард Паскуале рассказал об адаптации в Континентальной хоккейной лиге. Канадский вратарь был признан лучшим в своем амплуа на прошедшей неделе КХЛ.

— Все складывается отлично, — приводит слова голкипера официальный сайт КХЛ. — За время летних сборов и турниров адаптировался, сначала привыкал к местному времени, потом к размерам домашней площадки, но здесь проблем не испытывал, поскольку почти всю свою карьеру провел на таком льду.

Пока еще не привык к календарю, потому что в АХЛ, где я играл больше всего, он другой. Там в неделю у тебя 4-5 матчей и меньше тренировок, здесь же перед игрой их может быть 3-4. Это не плохо, просто по-другому.

Взаимоотношения с Хенриком Карлссоном? Здоровая конкуренция всегда нужна, это дополнительный стимул работать и не понижать к себе требований, так как знаешь, что за спиной у тебя серьезный соперник. Кстати, конкуренция есть не только среди вратарей, но и между защитниками и нападающими тоже. Это то, что делает команду лучше, без этого мы бы не достигли тех результатов, которые имеем сейчас. А так с Карли мы друзья. Он, к примеру, одним из первых поздравил меня с тем, что я стал лучшим вратарем недели.

«Барыс» сейчас входит в тройку клубов, пропускающих меньше всех. Все идет от системы, по которой мы играем, она заточена на строгую и надежную игру в обороне, мы стараемся минимизировать атаки соперника. Пусть иногда приходится жертвовать своей атакой, но у нас хорошая реализация большинства, это очень помогает. В общем, если не отступаем от плана на игру, то все получается.

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