Эдуард Гиматов: «Салават» не имеет права филонить. За клубом вся республика и национальный герой»

Нападающий «Салавата Юлаева» Эдуард Гиматов рассказал об игре за уфимский клуб. Также он поделился ожиданиями от следующего сезона.

— Я всегда мечтал надеть зеленую майку и выйти в форме «Салавата» на «Уфа-Арене», это было в моих мечтах, — цитирует Гиматова официальный сайт клуба. — Когда «юлаевцы» становились чемпионами здесь, в 2011 году, мы своей командой 1994 года рождения стояли по секторам и дружно махали флагами. Тренер дал нам такую возможность — смотреть хоккей, и мы болели за «Салават Юлаев». И когда свисток прозвучал на арене, было до слёз, по телу бежали мурашки.

Считаю, что каждый игрок, который выступает за «Салават Юлаев», проникается этим духом. Если проходиться по всей истории, то уфимская команда не имеет права филонить, расслабляться. Каждый хоккеист должен выкладываться на льду, потому что за клубом вся республика и Салават Юлаев — национальный герой, поэтому каждый обязан соответствовать.

Безусловно, конкуренция сейчас увеличится. У клубов, которые не могли подписывать дорогих игроков, теперь такая возможность появится. Команды в лиге более-менее выровняться.