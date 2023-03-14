Эберт заявил, что поражение от «Металлурга» стало очень болезненным для «Автомобилиста»
Защитник «Автомобилиста» Ник Эберт поделился впечатлениями от поражения от «Металлурга» (3:4 ОТ) в седьмом матче серии.
«Мы вели 3:1 за девять минут до сирены, но не смогли довести матч до победы. Сначала соперник реализовал большинство, а потом с помощью везения смог сравнять счет. Даже не знаю, как третья шайба попала в ворота, видимо, от конька. Это очень болезненное поражение, но нам нужно его пережить. У нас очень хорошая команда, и я могу говорить только положительные слова об игроках, тренерах, персонале. В следующем сезоне нам нужно будет двигаться вперед. Сказалось ли, что у «Металлурга» был опыт игры в седьмых матчах. У нас тоже достаточно игроков с опытом игры, в том числе с чемпионским, в плей-офф в разных лигах. Удача и отскоки были на стороне противника, но это не оправдание для нас. В плей-офф не имеет значения, как голы забивались. Каким в целом получился сезон для «Автомобилиста»? Мы очень хорошо начали сезон, но во второй половине чемпионата все складывалось не так гладко. В любом случае мы доказали, что «Автомобилист» — это серьезная команда. Нам многое удалось сделать в этом году. Уже в новом сезоне надо будет продолжать работать и мыслить позитивно», — приводит слова Эберта «РБ Спорт».
|Западная конференция
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|СКА
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|50
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|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|14.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|3 : 4 ОТ
|14.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|5 : 3