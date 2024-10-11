Нападающий «Салавата» Ливо: «Мы играли вместе с Голдобиным в «Ванкувере», было приятно снова увидеть его»
Канадский форвард «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо рассказал, о чем разговаривал с нападающим «Спартака» Николаем Голдобиным на льду после матча КХЛ.
«Я его просто поздравил с женитьбой и рождением ребенка. Теперь он папа. Мы играли вместе в «Ванкувере». Было приятно снова увидеть его и пожелать всего наилучшего его семье», — приводит слова Ливо Legalbet.
Красно-белые в матче регулярки КХЛ уступили уфимцам на своем льду со счетом 2:5.
«Спартак» занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 18 очков. «Салават Юлаев» с 14 баллами идет седьмым на «Востоке».
Источник: Legalbet
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