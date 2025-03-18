Ливо забросил 46-ю шайбу в сезоне

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо открыл счет в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» — 1:0.

31-летний канадец забросил 46-ю шайбу в регулярном чемпионате.

До рекорда Сергея Мозякина по голам за одну регулярку — 48 — Ливо осталось 2 шайбы.

С учетом игры в Екатеринбурге «Салавату» до конца регулярного чемпионата-2024/25 осталось сыграть три матча.