Джош Ливо сыграет за «Салават Юлаев» в четвертом матче серии с «Локомотивом»

«Салават Юлаев» опубликовал состав команды на четвертый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (1-2).

В состав уфимцев вернулся нападающий Джош Ливо. Он пропускал первую и третью игры серии. Во втором матче, который прошел 29 апреля, Ливо не отметился результативными действиями.

Четвертая игра пройдет 3 марта в Уфе на стадионе «Уфа-Арена». Начало — в 14.00 по московскому времени.