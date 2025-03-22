Ливо о рекорде по голам за сезон в КХЛ: «Это особенный момент для меня»

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо прокомментировал победу над «Барысом» (4:1) в матче FONBET Чемпионата КХЛ и поделился эмоциями от своего рекорда по числу голов в регулярке.

В матче против «Барыса» Ливо забил 49-й гол в сезоне-2024/25 и побил рекорд, принадлежавший Сергею Мозякину (48) и установленный в сезоне-2016/17.

— С облегчением воспринял момент, когда удалось забросить шайбу, потому что много пытался попасть в ворота, — сказал Ливо. — Когда ребята выскочили меня поздравлять — это очень особенный момент для меня.

— Что скажете по игре против «Барыса»? Команда идет в конце таблицы.

— Несмотря на то, что соперник внизу турнирной таблицы, очень важный матч для нас, потому что мы понимали расклад сил в таблице. Важно было набрать два очка, было непросто, соперник старался. Теперь мы будем ждать концовку регулярки, чтобы понять, с кем мы будем играть в плей-офф.

— С кем хотелось бы встретиться в плей-офф: с «Адмиралом» или «Сибирью»?

— Сложно сказать, что кто-то сильнее или лучше. Любая команда в плей-офф сильная. Единственное, «Адмирал» чуть дальше находится географически, но обе команды неуступчивы и сильные.

— Как вам атмосфера на арене? Много уфимских болельщиков было на трибунах.

— Особенный день сегодня, много наших болельщиков нас поддерживало. Здорово арена меня поддерживала. Думаю, когда мои дети проснутся и увидят мой гол, они будут очень счастливы за меня.

«Салават Юлаев» занял второе место в таблице Восточной конференции КХЛ. Соперником уфимцев в первом раунде Кубка Гагарина станет команда, занявшая седьмую строчку на «Востоке». Сейчас там находится «Сибирь», но «Адмирал» еще может опередить новосибирцев — команда из Владивостока пока не провела свой последний матч в этой регулярке.