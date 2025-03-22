Ливо о рекорде по голам за сезон в КХЛ: «Это особенный момент для меня»
Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо прокомментировал победу над «Барысом» (4:1) в матче FONBET Чемпионата КХЛ и поделился эмоциями от своего рекорда по числу голов в регулярке.
В матче против «Барыса» Ливо забил 49-й гол в сезоне-2024/25 и побил рекорд, принадлежавший Сергею Мозякину (48) и установленный в сезоне-2016/17.
— С облегчением воспринял момент, когда удалось забросить шайбу, потому что много пытался попасть в ворота, — сказал Ливо. — Когда ребята выскочили меня поздравлять — это очень особенный момент для меня.
— Что скажете по игре против «Барыса»? Команда идет в конце таблицы.
— Несмотря на то, что соперник внизу турнирной таблицы, очень важный матч для нас, потому что мы понимали расклад сил в таблице. Важно было набрать два очка, было непросто, соперник старался. Теперь мы будем ждать концовку регулярки, чтобы понять, с кем мы будем играть в плей-офф.
— С кем хотелось бы встретиться в плей-офф: с «Адмиралом» или «Сибирью»?
— Сложно сказать, что кто-то сильнее или лучше. Любая команда в плей-офф сильная. Единственное, «Адмирал» чуть дальше находится географически, но обе команды неуступчивы и сильные.
— Как вам атмосфера на арене? Много уфимских болельщиков было на трибунах.
— Особенный день сегодня, много наших болельщиков нас поддерживало. Здорово арена меня поддерживала. Думаю, когда мои дети проснутся и увидят мой гол, они будут очень счастливы за меня.
«Салават Юлаев» занял второе место в таблице Восточной конференции КХЛ. Соперником уфимцев в первом раунде Кубка Гагарина станет команда, занявшая седьмую строчку на «Востоке». Сейчас там находится «Сибирь», но «Адмирал» еще может опередить новосибирцев — команда из Владивостока пока не провела свой последний матч в этой регулярке.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -