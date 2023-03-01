Нападающий «Салавата» Хо-Сэнг: «Чувствую себя хорошо, несмотря на то, что пропустил шесть месяцев»
Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Хо-Сенг в комментарии для «СЭ» высказался о поражении своей команды в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ от «Адмирала» (1:2 ОТ).
26-летний форвард получил травму в своем дебютном матче за уфимский клуб. Эта встреча стала для него первой за 67 матчей.
— Чувствую себя хорошо, несмотря на то, что пропустил шесть месяцев. Думаю, для первой игры сыграл неплохо, но есть над чем работать.
— Насколько вы себя хорошо чувствуете с точки зрения контроля клюшки и шайбы?
— Как обычно бывает, от игры к игре все будет улучшаться. Понятно, что в первом матче где-то старался использовать кисть, а где-то — нет.
— Что стало причиной поражения?
— Я уверен в нашей игре и тренере. У нас было много моментов, но нам не удалась реализация. Если даже говорить о себе, то у меня было два выхода 1 в 0. Ничего страшного сегодня не случилось, мы в себе уверены. От матча к матчу все будет лучше.
— В какой момент узнали, что сегодня сыграете?
— Я не до конца был готов к этому, за несколько часов до матча узнал, что буду играть. В самом начале матча я был немного медлительным, но в течение игры стал набирать кондиции.
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Адмирала». Следующая встреча команд состоится в Уфе 3 марта.
|1.03
|17:00
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Сал. Юлаев – Адмирал
|1 : 2 ОТ
|1.03
|19:30
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Ак Барс – Нефтехимик
|- : -
|1.03
|19:30
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Локомотив – Витязь
|- : -
|1.03
|19:30
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СКА – Динамо Мн
|- : -