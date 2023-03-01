Нападающий «Салавата» Хо-Сэнг: «Чувствую себя хорошо, несмотря на то, что пропустил шесть месяцев»

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Хо-Сенг в комментарии для «СЭ» высказался о поражении своей команды в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ от «Адмирала» (1:2 ОТ).

26-летний форвард получил травму в своем дебютном матче за уфимский клуб. Эта встреча стала для него первой за 67 матчей.

— Чувствую себя хорошо, несмотря на то, что пропустил шесть месяцев. Думаю, для первой игры сыграл неплохо, но есть над чем работать.

— Насколько вы себя хорошо чувствуете с точки зрения контроля клюшки и шайбы?

— Как обычно бывает, от игры к игре все будет улучшаться. Понятно, что в первом матче где-то старался использовать кисть, а где-то — нет.

— Что стало причиной поражения?

— Я уверен в нашей игре и тренере. У нас было много моментов, но нам не удалась реализация. Если даже говорить о себе, то у меня было два выхода 1 в 0. Ничего страшного сегодня не случилось, мы в себе уверены. От матча к матчу все будет лучше.

— В какой момент узнали, что сегодня сыграете?

— Я не до конца был готов к этому, за несколько часов до матча узнал, что буду играть. В самом начале матча я был немного медлительным, но в течение игры стал набирать кондиции.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Адмирала». Следующая встреча команд состоится в Уфе 3 марта.