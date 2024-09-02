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Сегодня, 10:00

Джордан Уил: «В Москве чувствуешь себя как дома»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил в интервью «СЭ» сравнил жизнь в Казани и Москве.

— Ваша семья на время сезона приезжает в Россию и живет с вами в Москве?

— Пока что они не приехали, но должны к началу сентября. В прошлом и позапрошлом году они также жили здесь, в России. Моему сыну почти два года, тяжело жить на расстоянии, я очень по нему скучаю. Тяжело уже, когда еще и месяца не прошло с момента, как я уехал. Очень жду, когда они наконец-то приедут.

— Как им жизнь здесь?

— Нам очень нравится в Москве. Тем более иностранцев много, у всех замечательные семьи, мы общаемся. Мы с семьей живем прямо около арены, они могут спокойно приходить на игры. Здесь очень много мест, куда можно сходить погулять, все достаточно близко расположено.

— Вы жили еще и в Казани. Можете сравнить эти два города?

— Москва более интернациональная, скажем так. Каждый хоть немного, но говорит по-английски, в магазинах, торговых центрах ты можешь найти вещи и продукты, которые есть в Северной Америке, Европе. Так что здесь больше чувствуешь себя как дома. В Казани мне нравилось спокойствие, город находится на берегу реки, там очень красиво. Можно прогуляться по набережной, покататься на самокатах, зимой покататься на коньках.

Москва похожа на Нью-Йорк, такой рабочий быстрый ритм, но у тебя здесь все под рукой. Казань я бы сравнил с Бостоном, город меньше, но там много парков, есть где прогуляться в спокойной атмосфере, в Бостоне много парков, не так много небоскребов, тоже здорово прогуляться, — сказал Уил «СЭ».

«Динамо» в сезоне-2023/24 всухую уступило «Трактору» в четвертьфинале Кубка Гагарина — 0-4 в серии.

Полностью интервью Джордана Уила читайте на сайте «СЭ».

Джордан Уил
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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