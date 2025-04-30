Уил стал вторым бомбардиром в истории московского «Динамо» в КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил сделал голевой пас во втором матче полуфинальной серии с «Трактором» (2:3) в Кубке Гагарина.

Канадец набрал 197-е (71+126) очко в 224 матчах за бело-голубых и поднялся на второе место в списке лучшим бомбардиров клуба в КХЛ. Уил обошел Дениса Кокарева — 196 очков в 422 играх.

Лидирует Вадим Шипачев — 300 очков в 265 матчах.