Джордан Уил — об отношении в России к легионерам: «Тебя и твою семью здесь хорошо принимают»
Форвард московского «Динамо» Джордан Уил в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как в России относятся к иностранным игрокам.
— В это межсезонье много иностранцев приехало в разные команды. Значит ли это, что КХЛ становится популярнее и привлекательнее для легионеров?
— Мне кажется, что да. Многие ребята перед тем, как приехать, общаются с теми, кто-либо уже поиграл в КХЛ, либо еще играет. У меня тоже было пару разговоров с ребятами, которые приехали в КХЛ в это межсезонье. Понятно, что, когда у тебя спрашивают, ты не собираешься врать, говоришь правду. Правда состоит в том, что тебя и твою семью здесь хорошо принимают, к вам здесь хорошо относятся. Мы чувствуем себя в безопасности, играем в хороший хоккей, здорово проводим время, — сказал Уил «СЭ».
«Динамо» в сезоне-2023/24 всухую уступило «Трактору» в четвертьфинале Кубка Гагарина — 0-4 в серии.
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|3.09
|17:00
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Металлург Мг – Локомотив
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