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Сегодня, 09:30

Джордан Уил — об отношении в России к легионерам: «Тебя и твою семью здесь хорошо принимают»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Джордан Уил.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Форвард московского «Динамо» Джордан Уил в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как в России относятся к иностранным игрокам.

— В это межсезонье много иностранцев приехало в разные команды. Значит ли это, что КХЛ становится популярнее и привлекательнее для легионеров?

— Мне кажется, что да. Многие ребята перед тем, как приехать, общаются с теми, кто-либо уже поиграл в КХЛ, либо еще играет. У меня тоже было пару разговоров с ребятами, которые приехали в КХЛ в это межсезонье. Понятно, что, когда у тебя спрашивают, ты не собираешься врать, говоришь правду. Правда состоит в том, что тебя и твою семью здесь хорошо принимают, к вам здесь хорошо относятся. Мы чувствуем себя в безопасности, играем в хороший хоккей, здорово проводим время, — сказал Уил «СЭ».

«Динамо» в сезоне-2023/24 всухую уступило «Трактору» в четвертьфинале Кубка Гагарина — 0-4 в серии.

Полностью интервью Джордана Уила читайте на сайте «СЭ».

Джордан Уил
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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