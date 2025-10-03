Хоккей
Сегодня, 15:35

Уил о возвращении Подъяпольского: «Очень повезло, что наши ворота защищает именно он»

Канадский нападающий московского «Динамо» Джордан Уил в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возвращении на лед вратаря бело-голубых Владислава Подъяпольского после травмы в победном матче FONBET чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:2 Б).

«Влад один из лучших вратарей во всей лиге. Он хорош во всем. Нам очень повезло, что наши ворота защищает именно он. Думаю, что возвращение такого игрока не может пройти бесследно. Вчера Подъяпольский провел очень хорошую игру. Но не стоит забывать и про Максима Моторыгина — у нас два хороших вратаря. Максим, кажется, был рад отдохнуть после такого старта», — сказал Уил «СЭ».

Также нападающий поделился эмоциями от 700-го очка партнера по звену Никиты Гусева.

«Конечно, мы его поздравили в раздевалке. Могу и еще раз поздравить. Никита восхитетельный игрок, много лет провел в этой лиге и имеет успех. Это все результаты его работы, его таланта. Рад, что со мной играет игрок с такой карьерой. Надеюсь, это будет не последняя его сотня очков», — добавил Уил.

«Динамо» набрало 11 очков за 10 матчей и поднялось на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. 5 октября московская команда на выезде сыграет с «Торпедо».

Денис Клесарев

Владислав Подъяпольский
Джордан Уил
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
«Авангард» — «Локомотив»: трансляция матча КХЛ онлайн

Зарипов — о Морозове: «Он работает на благо родины и показывает хорошие результаты во главе КХЛ»
