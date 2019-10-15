Нападающий «Торпедо» Джордан Шредер рассказал, как прошла его адаптация в КХЛ.

— В целом все, действительно, складывается неплохо, и я вижу в статистике те показатели, которые радуют глаз, — приводит слова Шредера официальный сайт «Торпедо». — Разумеется, за все это могу только поблагодарить партнеров по звену и всех ребят в команде. Без вклада каждого из игроков мы не забросили бы так много шайб на старте и не добились бы тех побед, которыми уже успели порадовать наших болельщиков. Адаптация в новой команде и новом чемпионате проходит очень стремительно. Спасибо команде и тому опыту, который я уже приобрел в других серьезных соревнованиях .

— За прошедший игровой месяц торпедовцы провели более полутора десятков матчей, большинство из которых — на выезде. Удалось обзавестись впечатлениями от России вне хоккейных площадок?

— Россия — очень большая и очень разнообразная страна, а города в ней сильно отличаются и не похожи друг на друга. Взять, например, Санкт-Петербург с его неповторимой архитектурой и памятниками культуры. А следующим слайдом поставить Сочи с его теплой погодой, ареной на берегу моря и Олимпийскими объектами, сыграть на льду которых — мечта любого спортсмена. Мне нравятся те впечатления, которые я получаю от увиденного. Для полноты ощущений осталось испытать на себе двенадцатичасовой перелет на Дальний Восток.

— За три месяца в России вы наверняка успели ознакомиться и даже удивиться некоторым традициям, которые отличают нашу страну от привычной вам реальности.

— В принципе, не встретил пока ничего необычного. Единственная вещь, которая немного удивила и удивила приятно — это приветствия и рукопожатия. Когда, встречаясь перед тренировкой или просто на улице, все ребята выражают уважение, пожав друг другу руку. Это хорошая традиция, которую я возьму на вооружение. Удивительно, что ее нет в других странах.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков