Гросс — о поражении от «Трактора»: «Случаются небольшие ошибки, одна минута — и соперники этим пользуются»

Защитник минского «Динамо» Джордан Гросс прокомментировал поражение от «Трактора» (2:3) в четвертом матче второго раунда плей-офф КХЛ.

«Мы играем действительно хорошо. Но случаются небольшие ошибки, одна минута — и соперники этим пользуются. Однако факт, что мы играем хорошо, положительно характеризует команду. Мы понимаем, как действовать против этих соперников и как их побеждать», — цитирует пресс-служба лиги Гросса.

Челябинский клуб проигрывал по ходу встречи, но затем забросил две шайбы в третьем периоде и вырвал победу над «Динамо». Нападающий Василий Глотов, сделавший две голевые передачи, был признан первой звездой матча.

«Трактор» ведет в серии со счетом 3-1. Пятый матч состоится в воскресенье 20 апреля, в Челябинске и начнется в 14:00 по московскому времени.