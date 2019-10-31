Джокер управлял ледовым комбайном на матче «Сибирь» — ЦСКА
18:15
На матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — ЦСКА (2:1) машиной для заливки льда в честь Хэллоуина управлял Джокер. Однако выражение лица у него было не особо веселым, на что обратил внимание Twitter КХЛ.
Почему такой серьезный?, — отмечается в сообщении.
Джокер на матче «Сибирь» — ЦСКА ? pic.twitter.com/jsQiOrtxRt— Hockey Club Sibir (@hcsibir) October 31, 2019
Why so serious? #Halloween pic.twitter.com/cO5ABL9vXV— КХЛ (@khl) October 31, 2019
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