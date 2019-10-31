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Джокер управлял ледовым комбайном на матче «Сибирь» — ЦСКА

18:15

На матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — ЦСКА (2:1) машиной для заливки льда в честь Хэллоуина управлял Джокер. Однако выражение лица у него было не особо веселым, на что обратил внимание Twitter КХЛ.

Почему такой серьезный?, — отмечается в сообщении.

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