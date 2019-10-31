На матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — ЦСКА (2:1) машиной для заливки льда в честь Хэллоуина управлял Джокер. Однако выражение лица у него было не особо веселым, на что обратил внимание Twitter КХЛ.

Почему такой серьезный?, — отмечается в сообщении.