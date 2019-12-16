Джо Морроу стал игроком минского «Динамо»

Защитник «Нью-Джерси» Джо Морроу продолжит карьеру в КХЛ. Он заключил контракт с минским «Динамо», сообщает официальный сайт «зубров». Соглашение рассчитано на два года и носит двусторонний характер.

Нынешний сезон 27-летний Морроу начал в системе «Нью-Джерси» — в фарм-клубе «Дьяволов» «Бинхэмптоне». Там Морроу сыграл 16 матчей, в которых набрал 4 (1+3) балла.

— Продолжаем укреплять состав, линию обороны, — рассказал об этом решении генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков. — Мы хорошо изучили кандидатуру Джо прежде, чем подписать контракт. Считаем, этот игрок поможет нам сбалансировать защиту, добавить ей надежности. Морроу находится в оптимальном хоккейном возрасте, что позволяет планировать сотрудничество с ним, в том числе, на перспективу. Именно этим объясняется подписание сразу на два сезона.

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