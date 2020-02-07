Джо Морроу: «Понадобилось матчей десять, чтобы освоиться»

Защитник минского «Динамо» Джо Морроу рассказал, как прошла его адаптация в Белоруссии.

— Практически невозможно прийти и сразу же заиграть на полную мощь. Надо всех узнать, увидеть, как действует команда, как работает тренер, что за лига. Для этого требуется время. Но я делаю все, чтобы помочь команде. Хотя, ясное дело, такое количество поражений удручает, — цитирует Морроу официальный сайт минчан.

— Шансов на плей-офф у «Динамо» нет даже теоретически. Какая у команды мотивация в оставшихся матчах?

— Без желания победить вообще не следует выходить на лед. Стимулом для каждого игрока должно быть его собственное развитие. Надо понимать: оно поможет карьере. Думаю, этой мотивации достаточно в концовке сезона. Я лично всегда хочу побеждать, чем бы ни занимался.

— Как ты оказался в КХЛ?

— Появилась возможность, и очень захотелось попробовать. Подумал, это хороший опыт для моей карьеры, из него можно извлечь пользу.

— Знал вообще о существовании минского «Динамо»?

— Да, потому что раньше здесь играл еще один мой друг — Бо Беннетт. От него впервые и услышал об этой команде.

— Беннетт не задержался здесь надолго...

— Ну, он из Калифорнии, ему нужно тепло и много солнца! Наверно, поэтому и уехал. Хотя я его не спрашивал.

— В начале нынешнего сезона ты был на просмотре в «Рейнджерс», затем подписал контракт с «Нью-Джерси», но в НХЛ за «Дьяволов» так и не сыграл...

— Поэтому и я решил попробовать что-то новое. Кстати, в фарме-клубе «Дэвилз» пересекся с белорусом Егором Шаранговичем. Отличный парень, очень талантливый хоккеист. Вел себя спокойно, еще только учил английский. Он не получил визу на один из выездов, и так вышло, что мы вместе тренировались и общались. А как только я приехал в Минск, Егор прислал мне сообщение, в котором рассказал о своих любимых местах в городе. Было бы здорово вновь увидеться с ним — теперь уже в Белоруссии.

— Сейчас уже адаптировался?

— Пожалуй. Понадобилось матчей десять, чтобы освоиться, привыкнуть и к нашей команде, и к стилю соперников. Это было тяжелее, чем во всех моих прежних клубах. Однако сейчас уже чувствую себя нормально. Осталось немного матчей, но надеюсь показать себя в них с лучшей стороны.