Джо Морроу: «Понадобилось матчей десять, чтобы освоиться»
Защитник минского «Динамо» Джо Морроу рассказал, как прошла его адаптация в Белоруссии.
— Практически невозможно прийти и сразу же заиграть на полную мощь. Надо всех узнать, увидеть, как действует команда, как работает тренер, что за лига. Для этого требуется время. Но я делаю все, чтобы помочь команде. Хотя, ясное дело, такое количество поражений удручает, — цитирует Морроу официальный сайт минчан.
— Шансов на плей-офф у «Динамо» нет даже теоретически. Какая у команды мотивация в оставшихся матчах?
— Без желания победить вообще не следует выходить на лед. Стимулом для каждого игрока должно быть его собственное развитие. Надо понимать: оно поможет карьере. Думаю, этой мотивации достаточно в концовке сезона. Я лично всегда хочу побеждать, чем бы ни занимался.
— Как ты оказался в КХЛ?
— Появилась возможность, и очень захотелось попробовать. Подумал, это хороший опыт для моей карьеры, из него можно извлечь пользу.
— Знал вообще о существовании минского «Динамо»?
— Да, потому что раньше здесь играл еще один мой друг — Бо Беннетт. От него впервые и услышал об этой команде.
— Беннетт не задержался здесь надолго...
— Ну, он из Калифорнии, ему нужно тепло и много солнца! Наверно, поэтому и уехал. Хотя я его не спрашивал.
— В начале нынешнего сезона ты был на просмотре в «Рейнджерс», затем подписал контракт с «Нью-Джерси», но в НХЛ за «Дьяволов» так и не сыграл...
— Поэтому и я решил попробовать что-то новое. Кстати, в фарме-клубе «Дэвилз» пересекся с белорусом Егором Шаранговичем. Отличный парень, очень талантливый хоккеист. Вел себя спокойно, еще только учил английский. Он не получил визу на один из выездов, и так вышло, что мы вместе тренировались и общались. А как только я приехал в Минск, Егор прислал мне сообщение, в котором рассказал о своих любимых местах в городе. Было бы здорово вновь увидеться с ним — теперь уже в Белоруссии.
— Сейчас уже адаптировался?
— Пожалуй. Понадобилось матчей десять, чтобы освоиться, привыкнуть и к нашей команде, и к стилю соперников. Это было тяжелее, чем во всех моих прежних клубах. Однако сейчас уже чувствую себя нормально. Осталось немного матчей, но надеюсь показать себя в них с лучшей стороны.
Дополнительная информация:
https://hcdinamo.by/news/intervyu/dzho-morrou-khotel-by-pokatatsya-na-traktore-belarus-mozhet-dazhe-kupil-by-ego-/