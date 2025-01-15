Джиошвили считает, что появление в КХЛ второй петербургской команды было бы интересным событием
Форвард московского «Динамо» Максим Джиошвили ответил на вопросы после победного матча FONBET чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:2).
— В КХЛ часто проводятся матчи между московскими командами. Как Вы считаете, нужна ли Санкт-Петербургу в КХЛ еще одна команда, помимо СКА?
— Может быть, это было бы интересно. Почему бы и нет — усилится конкуренция внутри лиги.
— Следите ли за кем-то персонально в НХЛ?
— Особо нет. В принципе, все ребята, которые играют там, являются лучшими из лучших. Кого-то выделять не буду, — сказал Джиошвили Legalbet.ru.
«Динамо» занимает вторую строчку в таблице Западной конференции, имея 59 очков после 45 игр. Следующий матч динамовцы проведут дома 17 января против ХК «Сочи».
Положение команд
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|Западная конференция
|И
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|П
|О
|1
|Локомотив
|46
|36
|10
|74
|2
|Динамо М
|45
|28
|17
|59
|3
|ЦСКА
|44
|26
|18
|59
|4
|Спартак
|43
|26
|17
|57
|5
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|6
|Северсталь
|45
|27
|18
|55
|7
|СКА
|44
|25
|19
|55
|8
|Торпедо
|44
|19
|25
|46
|9
|Куньлунь РС
|45
|20
|25
|44
|10
|Витязь
|43
|16
|27
|37
|11
|Сочи
|43
|13
|30
|29
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|46
|28
|18
|61
|2
|Ак Барс
|43
|28
|15
|58
|3
|Сал. Юлаев
|43
|28
|15
|58
|4
|Металлург Мг
|45
|28
|17
|58
|5
|Автомобилист
|43
|24
|19
|54
|6
|Авангард
|44
|23
|21
|49
|7
|Адмирал
|44
|19
|25
|45
|8
|Сибирь
|43
|19
|24
|42
|9
|Лада
|43
|18
|25
|42
|10
|Нефтехимик
|44
|14
|30
|40
|11
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|12
|Амур
|45
|9
|36
|23
Результаты / календарь
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20.01
|15.01
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|- : -
|15.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Нефтехимик
|- : -
|15.01
|19:30
|
Спартак – Автомобилист
|- : -
|15.01
|19:30
|
Витязь – Сочи
|- : -
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