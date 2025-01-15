Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:48

Джиошвили считает, что появление в КХЛ второй петербургской команды было бы интересным событием

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Форвард московского «Динамо» Максим Джиошвили ответил на вопросы после победного матча FONBET чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:2).

—  В КХЛ часто проводятся матчи между московскими командами. Как Вы считаете, нужна ли Санкт-Петербургу в КХЛ еще одна команда, помимо СКА?

—  Может быть, это было бы интересно. Почему бы и нет — усилится конкуренция внутри лиги.

— Следите ли за кем-то персонально в НХЛ?

— Особо нет. В принципе, все ребята, которые играют там, являются лучшими из лучших. Кого-то выделять не буду, — сказал Джиошвили Legalbet.ru.

«Динамо» занимает вторую строчку в таблице Западной конференции, имея 59 очков после 45 игр. Следующий матч динамовцы проведут дома 17 января против ХК «Сочи».

Максим Джиошвили
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Читайте также
Глава ПМР рассказал о будущих гуманитарных поставках российского газа
Евгения Добровольская умерла в возрасте 60 лет
Два крупнейших трансфера под угрозой срыва. Что происходит в «Спартаке»
Биография Ника Кирьоса: жизнь и спортивная карьера австралийского теннисиста
Разведка Украины предлагала военным РФ оставить позиции в Горловке за $1 млн
Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки 85 дронов ВСУ над территорией РФ
Популярное видео
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Аймурзин прокомментировал свою 50-ю заброшенную шайбу в КХЛ

«Сибирь» — «Трактор»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 46 36 10 74
2 Динамо М 45 28 17 59
3 ЦСКА 44 26 18 59
4 Спартак 43 26 17 57
5 Динамо Мн 46 25 21 56
6 Северсталь 45 27 18 55
7 СКА 44 25 19 55
8 Торпедо 44 19 25 46
9 Куньлунь РС 45 20 25 44
10 Витязь 43 16 27 37
11 Сочи 43 13 30 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 46 28 18 61
2 Ак Барс 43 28 15 58
3 Сал. Юлаев 43 28 15 58
4 Металлург Мг 45 28 17 58
5 Автомобилист 43 24 19 54
6 Авангард 44 23 21 49
7 Адмирал 44 19 25 45
8 Сибирь 43 19 24 42
9 Лада 43 18 25 42
10 Нефтехимик 44 14 30 40
11 Барыс 47 10 37 25
12 Амур 45 9 36 23
Результаты / календарь
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
15.01 15:30
Сибирь – Трактор
 - : -
15.01 17:00
Сал. Юлаев – Нефтехимик
 - : -
15.01 19:30
Спартак – Автомобилист
 - : -
15.01 19:30
Витязь – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости