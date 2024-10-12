Джиошвили: «Сейчас у «Динамо» не очень хорошая ситуация, мы все понимаем»

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (4:2).

— Сегодня были полностью перемешаны звенья большинства. Как вам играть с новыми партнерами?

— Играть с Никитой Гусевым зашибись, здесь другого не скажешь (Смеется.).

— Сегодня были дебюты у Ханина и Ярославлева. Как ребята влились в коллектив?

— У нас в команде непростая ситуация. Кто-то сломался, кто-то выбыл, поэтому хорошо, что у нас есть такие ребята. Им дают шанс, они выходят и доказывают. Непросто выбраться из вышки (ВХЛ). Я очень рад за ребят и надеюсь, что у них получится закрепиться.

— Следующий матч со «Спартаком». Как на такие игры настраиваться?

— Сейчас у нас не очень хорошая ситуация. Мы все понимаем. У нас нет времени расслабляться, поэтому будем играть только на победу.

«Динамо» переместилось на восьмое место в таблице Западной конференции, набрав 15 очков. «Салават Юлаев» идет седьмым на Востоке, имея в активе 14 баллов.

В следующем матче «Динамо» примет «Спартак» 14 октября, а «Салават Юлаев» двумя днями позже встретится на выезде с «Барысом».

Федор Носов