Канадский защитник Джейсон Демерс подписал контракт с «Ак Барсом».

Как сообщается на официальном сайте клуба, соглашение рассчитано до конца сезона КХЛ-2021/22.

Ранее «БИЗНЕС Online» сообщало, что «Ак Барс» не будет подписывать защитника «Плзеня» Петера Черешняка, сделав выбор в пользу канадского защитника Джейсона Демерса.

В прошлом сезоне 33-летний хоккеист выступал в НХЛ за «Аризона Койотис». В регулярном чемпионате он провел 41 матч, сделав 4 передачи при показателе полезности «-4». В текущем сезоне выходил на лед в составе сборной Канады на Кубке Первого канала.

За 12 сезонов провел в НХЛ 760 матчей, в которых набрал 230 (48+182) очков при показателе полезности «+31». Среди действующих игроков КХЛ Демерс — второй по количеству матчей, проведенных в НХЛ после Артема Анисимова (814).