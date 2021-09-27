Джейк Виртанен: «Я уже не такой трэштокер как раньше»

Нападающий «Спартака» Джейк Виртанен рассказал, с кем из хоккеистов красно-белых успел наладить контакт.

— В «Ванкувере» вместе с тобой играл звезда шведского хоккея Элиас Петтерссон. За «Спартак» играет его старший брат, Эмиль Петтерссон. Вы уже обсуждали это вместе?

— Да, я уже говорил с Эмилем о его брате. Надеюсь, что Элиас скоро подпишет новый контракт с «Ванкувером». Эмиль и Элиас очень похожи по манере игры и катания — даже одинаково выглядят на льду. Вообще забавно, что я меняю команду — и все равно вижу того парня, с которым уже играл! Я рад, что у нас есть такой игрок и уверен, что у нас будет отличная «химия» на площадке.

— Ты уже тренировался в «Спартаке» с Сергеем Широковым. Капитан «Спартака» около десяти лет назад играл за «Ванкувер», и даже был в одном звене с братьями Сединами.

— Да, конечно, я знал, что Сергей играл в системе «Ванкувера». Мне было легко найти с ним общий язык — это особая связь, когда хоккеист из той организации, за которую ты играл прежде. Он отличный парень, отличный игрок и прирожденный лидер. Что касается братьев Сединов — я тоже играл с ними в одной тройке, они настоящие примеры для подражания.

— Известно, что у тебя финские корни и ты сам немного говоришь по-фински. В КХЛ выступает команда «Йокерит» из Хельсинки — будут ли матчи против нее для тебя особенными?

— Да, мой папа — финн, но он из небольшой деревни на юге Финляндии, где все говорят по-шведски. Поэтому, я даже лучше понимаю в «Спартаке» ребят из Швеции, а с Йори Лехтеря мы вообще разговариваем по-английски. Да, игры с «Йокеритом» в Хельсинки будут для меня особенными — туда приедут мои родители и бабушка с дедушкой. Все они очень давно не видели моих игр вживую. Родители не были на моих играх в последнем сезоне, так как матчи в НХЛ проходили без зрителей. А бабушка и дедушка не видели, как я играю уже три года — они переезжали на время в Канаду, но потом вернулись в Финляндию. Для меня будет очень важно сыграть перед ними — так что, игры в Хельсинки будут особенными вдвойне.

— В «Ванкувере» ты играл вместе с Николаем Голдобиным. Совсем скоро, 5 октября его «Металлург» сыграет со «Спартаком» в Москве. Интересно будет встретиться с ним?

— Да, конечно, я жду встречи с Голди. Он — отличный парень, мы даже были соседями по комнате, так как оба были молодыми игроками в «Ванкувере». Мы очень хорошо с ним дружили — будет классно встретиться с ним.

— Раз уж вы вместе жили в номере, наверняка, ты помнишь слова по-русски?

— Да, действительно, я знаю что-то по-русски — но это не те слова, которые надо озвучивать. Возможно, они будут сказаны в игре, чтобы залезть под кожу нашим соперникам, вывести их из равновесия. Хотя я уже не такой трэштокер как раньше — думаю, что стал более зрелым и понимаю, как принести только пользу своей команде!