Нападающий «Спартака» Джейк Виртанен поделился впечатлениями после дебюта в составе красно-белых, который пришелся на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (1:3).

— Я считаю, что как команда мы немного медленно начали. По ходу игры мы прилагали усилия, все-таки играли на равных, но соперник выходил только за победой, это было видно. Нам нужно сделать выводы и подготовиться к следующему матчу.

Видно, что здесь много мастерства. У меня было не так много времени это оценить между тренировкой и последней игрой, что я смотрел с трибун. Но ставки велики. Здесь очень хороший хоккей. Очень много скоростных и мастеровитых нападающих. Я очень рад приехать сюда и играть и с, и против лучших хоккеистов Европы. Это здорово, — заявил Виртанен.

В этой встрече форвард заработал показатель полезности «-2».