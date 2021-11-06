Джейк Виртанен: «Должны были выигрывать, у «Динамо» не было в составе многих игроков»
Нападающий «Спартака» Джейк Виртанен оформил дубль в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (3:4 ОТ).
— Мы должны были выигрывать сегодня, у нашего оппонента не было в составе многих игроков. Но они вышли на игру и не выглядели слабо, нам нужно было быть более готовыми.
— Вы забили сегодня первый дубль за «Спартак». К концу первого отрезка сезона перед паузой подведите небольшой итог.
— Я рад, что могу играть, забивать, сколько получается и помогать команде выигрывать. Но, конечно, лучше забрасывать, в матчах, когда команда побеждает. Я делаю все, что в моих силах, чтобы помогать команде, просто делаю свое дело.
— Последние два матча с вами с Лехтеря играл Сергей Широков, но все-таки по ходу игры вернули Петтерссона. С кем взаимодействие вам нравится больше?
— Эмиль и Сергей — очень хорошие игроки. У нас была химия с каждым из них, кто бы ни был с нами в тройке, я рад играть с такими особенными ребятами, как они.
— «Динамо» играло в усеченном составе, была ли проблема с мотивацией?
— Да, я думаю, была. Мы думали, что тут будет просто. Но команда оказалось очень быстрой, с мастеровитыми игроками. Они играли хорошо даже несмотря на усеченный состав. Мы играем в оптимальном составе и должны выигрывать такие матчи.
(Надежда Тонконог)
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