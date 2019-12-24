Джастин Азеведо: «Матч в Швейцарии был хорошей рекламой для КХЛ»
Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева»(3:4ОТ), который прошел в Швейцарии.
— Я уже говорил, что совсем не ищу драк, — цитирует Азеведо официальный сайт клуба. — Но неужели было мало эмоций в матче? Мне так не кажется. В первом периоде было непросто, как будто обе команды его выиграли. В целом, соперник сыграл лучше, и жаль, что мы не победили.
— У соперника не было основного вратаря, могло это сказать на настрое «Ак Барса»?
— Нет, ничего такого, их вратарь играл хорошо.
— Уже четвертое дерби в сезоне, могло это сказаться на настрое?
— Вам правда показалось, что это была эмоционально пустая игра? Не знаю даже, вряд ли это как-то влияло на нас. Обе команды играли здорово, были свежими и знали, чего ожидать друг от друга.
— Чем сегодняшний матч отличался от стандартных матчей в КХЛ?
— В целом другой атмосферой, раздевалки здесь, как и везде, лед большой, но хорошего качества. Просто новые ощущения, всёе было здорово.
— Как думаете, этот матч был хорошей рекламой для лиги?
— Да, игра была хорошая. Не самая результативная, но все равно 4:3 с овертаймом, это интересно.