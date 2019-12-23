Джастин Азеведо: «Хотел бы сыграть матч КХЛ в Португалии»

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо поделился ожиданиями от встречи с «Салаватом Юлаевым» в швейцарском Давосе. Отметим, что у Азеведо португальские корни.

— Стоит ли нам ждать драк с вашей стороны?

— Нет. Я не любитель драк. В матче с «Сибирью» просто обстоятельства так сложились.

— На каком месте стоит зеленое дерби в списке противостояний, в которых вы принимали участие?

— На первом. Это всегда очень упорные матчи, борьба не прекращается. И в Давосе будет так же. Может, даже круче. Потому что новая обстановка, новые эмоции. Будет здорово.

— Стоит ли ждать большого количества голов?

— Я надеюсь, что голов будет много, но только с нашей стороны. Здесь большая площадка. Много пространства, которое можно использовать. И хотелось бы обратить это в преимущество.

— Как вам поездка в Швейцарию?

— Классно. Очень красивый город. Арена необычная, атмосферная. Такие матчи полезны. Они развивают КХЛ. Мы таким образом привлекаем больше интереса к лиге. С точки зрения маркетинга — это правильная история.

— В какой еще стране вы хотели бы сыграть?

— Во Франции. Это было бы круто.

— В Португалии?

— О, это было бы здорово. Вся моя семья обязательно приехала бы посмотреть. (Игорь Еронко)