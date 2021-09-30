Дюков и Крылов посетили строительную площадку «Арены Омск»

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов посетили строительную площадку «Арены Омск».

«8 из 14 ферм кровли уже установлены — это больше половины. До конца октября планируем закрыть тепловой контур, что позволит нам быть максимально уверенными в том, что мы успеем к сентябрю следующего года перевезти сюда команду. Команда должна начать сезон в сентябре 2022 года здесь. Есть план — мы в четком графике», — приводит слова Крылова пресс-служба «Авангарда».

Новый многофункциональный спортивный комплекс в Омске откроется в 2022 году. Он сможет принимать соревнования по хоккею, следж-хоккею, фигурному катанию и шорт-треку. В 2023 году на льду «Арены Омск» пройдут матчи юниорского чемпионата мира по хоккею.

С сезона-2022/23 свои домашние матчи на этой арене будет проводить «Авангард».