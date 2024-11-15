Дыняк и Деанджело устроили драку в матче «Ак Барс» — СКА

Между нападающим «Ак Барса» Никитой Дыняком и защитником СКА Энтони Деанджело произошла драка в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Инцидент возник во втором периоде. Оба игрока скинули перчатки и начали наносить друг другу удары. После того, как Дыняк повалил Деанджело на лед, судьи вмешались в драку и разняли хоккеистов. Нападающий и защитник получили по 5 минут штрафа.

Встреча команд проходила на «Татнефть-Арене» в Казани и завершилась победой хозяев в овертайме (3:2).