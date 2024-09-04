Дыбленко — о возвращении в Россию Кузнецова: «Круто, что к нам в лигу приезжают такие звездные игроки»

Защитник «Северстали» Ярослав Дыбленко поделился мнением о возвращении из США в Россию нападающего Евгения Кузнецова.

31 июля СКА объявил о подписании четырехлетнего соглашения с 32-летним хоккеистом.

«Если Кузнецов перешел в СКА, значит он этого хотел. Это же круто, что к нам в лигу приезжают такие звездные игроки. Также в этом году приехало много иностранцев, так что лига развивается», — цитирует Дыбленко Metaratings.ru.

Ранее Кузнецов выступал в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину». В составе «Кэпиталз» в 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли.