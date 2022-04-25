Вячеслав Фетисов: «Плакать по «Йокериту» никто не будет»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление Теему Селянне о нежелании «Йокерита» сотрудничать с Россией.

«Йокерит» — сильный клуб. Уровень чемпионата с ним и без него разный. С другой стороны, «Йокерит» воспитал в КХЛ олимпийских чемпионов. Впервые в истории они выиграли Олимпийские игры. В противном случае, у них бы не было таких шансов, если бы они играли в Финляндии. Это их решение. Ради бога, плакать по «Йокериту», как и по всем остальным, никто не будет", — сказал Фетисов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее бывший игрок сборной Финляндии Теему Селянне заявил, что нашел инвесторов, которые готовы приобрести домашнюю ледовую арену «Йокерита» — «Хартвалл Арену». Также Селянне добавил: «Теперь с русскими покончено».