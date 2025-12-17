Фетисов — о Козлове в «Динамо»: «Он уже давно был готов на роль главного тренера в КХЛ»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал назначение Вячеслава Козлова главным тренером московского «Динамо».

«Он уже давно был готов на роль главного тренера в КХЛ. Один из самых талантливых игроков своего поколения, очень вдумчивый и серьезный аналитик. Был умным игроком, учитывая, что обладал недюжинным талантом. Я рад за него, хочу пожелать ему удачи. Он все знает. Самое главное, что желаю еще ему, — уверенности и последовательности во всех действиях. Думаю, он тот стратег, который может наладить игру любой команды в плане организации. Не сомневаюсь, что у него все получится», — цитирует Фетисова ТАСС.

17 декабря «Динамо» объявило, что Козлов утвержден на посту главного тренера команды. С 17 ноября 2025 года специалист работал с командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Это произошло после отставки Алексея Кудашова, который работал с «Динамо» с апреля 2021-го.