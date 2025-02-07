Михайлов: «Нет жестких рамок, что касается сроков появления АКМ в КХЛ»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал заявление министра спорта Тульской области Михаила Трунова.

Чиновник сообщил, что АКМ начнет следующий сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сохранив при этом команду для участия в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

«Непосредственного участия в проекте я не принимаю, знаю об этом то же, что и все. Могу подтвердить, что есть огромное желание создать команду в высшем дивизионе. Делается все, чтобы намеченный план осуществился. В частности, собрана комиссия по реконструкции арены, чтобы она соответствовала регламенту. Так что руководство Тульской области и спонсор делают все. Что касается сроков появления АКМ в КХЛ, жестких рамок нет», — цитирует Михайлова «ВсеПроСпорт».