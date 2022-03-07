Кожевников: «Не удивлен удачному старту Ротенберга-тренера в плей-офф»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал выступление СКА в плей-офф КХЛ.

«Не удивлен удачному старту Ротенберга-тренера в плей-офф, — приводит слова Кожевникова «Чемпионат». — СКА готовился к плей-офф, у них есть молодежь, задор, новые люди, нестандартные решения. И Кузьменко, и Гусев, и другие хоккеисты играют отменно».

Он считает, что молодежи надо всегда давать шанс.

«Все когда-то были неопытными. И Тарасов, и Тихонов начинали неопытными, потом набирались опыта. Ротенберг все время был в СКА, и хоккеистов набирал тоже он», — сказал Кожевников.

Вчера, 6 марта, СКА победил минское «Динамо» (3:2) в матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена». После этой игры СКА ведет в серии со счетом 3 — 0.