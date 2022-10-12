Кожевников оценил игру «Куньлуня» в этом сезоне КХЛ
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о выступлении «Куньлуня» в этом сезоне КХЛ.
«Если исходить из того, что мы увидели в начале сезона, то «Куньлунь» можно считать не бесполезной командой. Но дело в том, что в нашем чемпионате еще и двадцати матчей не сыграли. Вот когда пройдет половина сезона, тогда уже можно будет о чем-то говорить. Сейчас можно все выиграть, а потом все проиграть, что, к слову говоря, раньше с ними и происходило», — цитирует экс-хоккеиста «РБ Спорт».
В турнирной таблице Западной конференции «Куньлунь» занимает 9-е место с 17 очками. В следующем матче клуб дома примет «Северсталь» 14 октября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|17
|16
|1
|33
|2
|Динамо М
|18
|13
|5
|28
|3
|Витязь
|17
|10
|7
|23
|4
|Торпедо
|16
|10
|6
|21
|5
|Локомотив
|16
|9
|7
|21
|6
|Спартак
|18
|8
|10
|21
|7
|ЦСКА
|16
|9
|7
|21
|8
|Динамо Мн
|17
|7
|10
|17
|9
|Куньлунь
|18
|7
|11
|17
|10
|Северсталь
|17
|7
|10
|17
|11
|Сочи
|15
|3
|12
|8
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|17
|12
|5
|25
|2
|Металлург
|17
|11
|6
|24
|3
|Сал. Юлаев
|16
|9
|7
|20
|4
|Ак Барс
|16
|8
|8
|19
|5
|Сибирь
|18
|8
|10
|18
|6
|Барыс
|17
|8
|9
|17
|7
|Адмирал
|17
|7
|10
|16
|8
|Трактор
|18
|6
|12
|14
|9
|Авангард
|16
|6
|10
|13
|10
|Нефтехимик
|17
|6
|11
|13
|11
|Амур
|16
|5
|11
|13
Результаты / календарь
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
|13.10
|16:30
|
Авангард – Амур
|- : -
|13.10
|16:30
|
Барыс – Адмирал
|- : -
|13.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Торпедо
|- : -
|13.10
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|- : -
|13.10
|19:30
|
Локомотив – СКА
|- : -
|13.10
|19:30
|
Витязь – ЦСКА
|- : -
|13.10
|19:30
|
Спартак – Динамо Мн
|- : -
|13.10
|19:30
|
Сочи – Нефтехимик
|- : -
Новости