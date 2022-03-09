Легенда «Питтсбурга» Лемье провел видеозвонок с Мирошниченко, который проходит лечение в Германии

Легенда НХЛ Лемье провел видеозвонок с Мирошниченко, который проходит лечение в Германии

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Марио Лемье провел видеозвонок с нападающим «Авангарда» Иваном Мирошниченко, сообщает пресс-служба омского клуба.

«Наш нападающий Иван Мирошниченко 8 марта по видеосвязи пообщался с легендарным игроком «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье, — говорится в сообщении на странице «Авангарда» во «ВКонтакте». — Марио поддержал Ивана, пожелал ему выздороветь и скорее вернуться на лед. Поддержка важна всегда, но в некоторых случаях особенно. Для Мирошниченко и «Авангарда» это много значит».

3 марта омский клуб сообщил, что у Мирошниченко были выявлены проблемы со здоровьем. В настоящий момент нападающий проходит лечение в Германии.

В нынешнем сезоне18-летний россиянин набрал 16 очков (10 голов + шесть передач) в 31 матче за «Авангард».