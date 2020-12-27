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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Мосалев заключил контракт с минским «Динамо»

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Нападающий Денис Мосалев продолжит карьеру в минском «Динамо». 34-летний форвард заключил односторонний контракт до конца сезона, сообщает пресс-служба КХЛ.

Последней командой Мосалева был «Сочи», за который в прошлом сезоне он провел 50 матчей и набрал 18 (8+10) очков. Ранее он также выступал за ХК МВД, ОХК «Динамо» и «Локомотив».

В составе бело-голубых он дважды выигрывал Кубок Гагарина.

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