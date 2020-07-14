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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Кокарев продолжит карьеру в ВХЛ

14 июля 2020, 20:06

Нападающий Денис Кокарев продолжит карьеру в фарм-клубе московского «Динамо» — «Динамо» МО, сообщает пресс-служба клуба. Контракт рассчитан на один год.

— Рады сообщить о возвращении в систему Клуба Дениса Кокарева. Контракт с игроком рассчитан на один год и подразумевает игру в команде Высшей хоккейной лиги. Не буду исключать того, что в течение сезона мы перепишем соглашение с игроком на двусторонние условия. В нашем фарм-клубе собрано достаточно молодых игроков, и колоссальный опыт Дениса Кокарева поможет им выйти на новый уровень, — отметил генеральный директор ХК «Динамо» Евгений Кровопусков.

35-летний нападающий последний сезон провел в московском «Спартаке». Кокарев принял участие в 51 встрече, записав на свой счет 10 очков (3+7) при показателе полезности «0» и 15 минутах штрафного времени. В сезонах 2011/12 и 2012/13 станвился обладателем Кубка Гагарина в составе московского «Динамо».

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