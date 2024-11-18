Двукратный обладатель Кубка Гагарина Хохлачев стал игроком «Сочи»

Нападающий Александр Хохлачев на правах свободного агента перешел в «Сочи», сообщает пресс-служба клуба.

31-летний хоккеист подписал с сочинской командой контракт до конца нынешнего сезона.

«Приветствуем Александра Хохлачева в «Сочи» и желаем успехов», — говорится в заявлении клуба.

Хохлачев является воспитанником «Спартака». Помимо московской команды, он выступал за «Бостон» в НХЛ, а также за СКА, «Авангард» и «Амур», в котором провел сезон-2023/24 и первую половину текущего чемпионата.

Нападающий является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА (2017) и «Авангарда» (2021). За национальную сборную России он провел 13 матчей, в которых забросил 3 шайбы и сделал 6 результативных передач.