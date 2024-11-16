Потапов: «Гру я бы назвал новатором, взрывом сезона КХЛ»
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов поделился мнением о работе главного тренера «Трактора» Бенуа Гру.
«Он хороший тренер, и в этом году в Челябинске контраст с прошлым сезоном. Тогда была отставка Анвара Гатиятулина, назначение Алексея Заварухина и было непонятно, что будет, а сейчас команда идет на первом месте. Но лучший тренер по-прежнему, на мой взгляд, это Игорь Никитин. Если раздавать номинации, то Гру я бы назвал новатором, прорывом года, взрывом сезона. И для местных ребят, для Карпухина, Телегина, Тертышного, Шабанова — это отличная школа. Они должны понимать, как работают за рубежом и к чему нужно стремиться», — приводит «РБ Спорт» слова Потапова.
Гру возглавил челябинскую команду в мае этого года. «Трактор» провел 26 игр в нынешнем сезоне FONBET Чемпионата КХЛ и располагается на первой позиции на «Востоке» с 39 очками.
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