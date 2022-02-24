Прошкин считает, что «Авангард» может вылететь уже в первом раунде плей-офф КХЛ

Двукратный чемпион мира Виталий Прошкин высказался о серии «Ак Барса» и «Авангарда» в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Пожалуй, серия «Ак Барса» и «Авангарда» будет самой непредсказуемой в первом раунде плей-офф, — приводит слова Прошкина Betonmobile.ru. — Нестабильная игра команд привела к тому, что кто-то из них закончит сезон уже в первой декаде марта. Считаю, что не случайно обоих наставников — и Дмитрия Квартальнова, и Боба Хартли — много критиковали во время регулярного чемпионата. Когда ты при таких составах и с такими командами находишься на 4-5-м месте в конференции, критика неизбежна. С другой стороны, на «Востоке» очень мощно в этом сезоне выглядели «Магнитка» и «Трактор», так что бороться с ними было непросто».

Также бывший хоккеист рассказал о своих симпатиях в предстоящем противостоянии.

«В любом случае в этой серии я буду болеть за «Ак Барс», потому что семь лет выступать в Казани, выигрывал с этой командой чемпионаты. Такие эмоции не сотрешь. Могу также предположить, что в этом году чемпион у нас смениться. И, возможно, это станет ясно уже после первого раунда плей-офф», — сказал он.

Плей-офф сезона-2021/22 стартует 1 марта.