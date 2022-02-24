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Сегодня, 14:26

Прошкин считает, что «Авангард» может вылететь уже в первом раунде плей-офф КХЛ

Прошкин высказался о серии «Ак Барса» и «Авангарда» в первом раунде плей-офф КХЛ
Карен Саркисян
Корреспондент

Двукратный чемпион мира Виталий Прошкин высказался о серии «Ак Барса» и «Авангарда» в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Пожалуй, серия «Ак Барса» и «Авангарда» будет самой непредсказуемой в первом раунде плей-офф, — приводит слова Прошкина Betonmobile.ru. — Нестабильная игра команд привела к тому, что кто-то из них закончит сезон уже в первой декаде марта. Считаю, что не случайно обоих наставников — и Дмитрия Квартальнова, и Боба Хартли — много критиковали во время регулярного чемпионата. Когда ты при таких составах и с такими командами находишься на 4-5-м месте в конференции, критика неизбежна. С другой стороны, на «Востоке» очень мощно в этом сезоне выглядели «Магнитка» и «Трактор», так что бороться с ними было непросто».

Также бывший хоккеист рассказал о своих симпатиях в предстоящем противостоянии.

«В любом случае в этой серии я буду болеть за «Ак Барс», потому что семь лет выступать в Казани, выигрывал с этой командой чемпионаты. Такие эмоции не сотрешь. Могу также предположить, что в этом году чемпион у нас смениться. И, возможно, это станет ясно уже после первого раунда плей-офф», — сказал он.

Плей-офф сезона-2021/22 стартует 1 марта.

Источник: https://betonmobile.ru/proshkin-zayavil-chto-avangard-mozhet-vyiletet-uzhe-v-pervom-raunde-pley-off-khl
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
1. Динамо М - Северсталь
0 - 0
2. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
1. Ак Барс - Авангард
0 - 0
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
1. СКА - Динамо Мн
0 - 0
2. СКА - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
0 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
0 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
0 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
1. Металлург - Барыс
0 - 0
2. Металлург - Барыс
0 - 0
3. Барыс - Металлург
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4. Барыс - Металлург
0 - 0
0 - 0
Йокерит - Спартак
Йокерит - Спартак
0 - 0
1. Йокерит - Спартак
0 - 0
2. Йокерит - Спартак
0 - 0
3. Спартак - Йокерит
0 - 0
4. Спартак - Йокерит
0 - 0
0 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
2. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
4. Нефтехимик - Трактор
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