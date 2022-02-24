Прошкин считает, что «Авангард» может вылететь уже в первом раунде плей-офф КХЛ
Двукратный чемпион мира Виталий Прошкин высказался о серии «Ак Барса» и «Авангарда» в первом раунде плей-офф КХЛ.
«Пожалуй, серия «Ак Барса» и «Авангарда» будет самой непредсказуемой в первом раунде плей-офф, — приводит слова Прошкина Betonmobile.ru. — Нестабильная игра команд привела к тому, что кто-то из них закончит сезон уже в первой декаде марта. Считаю, что не случайно обоих наставников — и Дмитрия Квартальнова, и Боба Хартли — много критиковали во время регулярного чемпионата. Когда ты при таких составах и с такими командами находишься на 4-5-м месте в конференции, критика неизбежна. С другой стороны, на «Востоке» очень мощно в этом сезоне выглядели «Магнитка» и «Трактор», так что бороться с ними было непросто».
Также бывший хоккеист рассказал о своих симпатиях в предстоящем противостоянии.
«В любом случае в этой серии я буду болеть за «Ак Барс», потому что семь лет выступать в Казани, выигрывал с этой командой чемпионаты. Такие эмоции не сотрешь. Могу также предположить, что в этом году чемпион у нас смениться. И, возможно, это станет ясно уже после первого раунда плей-офф», — сказал он.
Плей-офф сезона-2021/22 стартует 1 марта.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
|0 - 0
|
Йокерит - Спартак
Йокерит - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
|0 - 0
|1.03
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|- : -
|1.03
|17:00
|
Металлург – Барыс
|- : -
|1.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|1.03
|19:30
|
Йокерит – Спартак
|- : -