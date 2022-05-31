Кожевников: «Казанский клуб с переходом Радулова становится одним из главных претендентов на Кубок Гагарина»

Двухкратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход двукратного чемпиона мира Александра Радулова в «АК Барс». Об этом сообщил агент игрока Юрий Николаев.

«Этот переход не является для Александра шагом назад. Это делается для того, чтобы поменять ситуацию. Казанский клуб с его переходом становится одним из главных претендентов на Кубок Гагарина, по крайней мере по именам. Думаю, у Александра еще будет возможность вернуться в НХЛ. Пока поиграет у нас, а если почувствует силы и захочет, то вернется в НХЛ», — сказал Кожевников «СЭ».

Соглашение экс-нападающего «Далласа» с казанским клубом рассчитано на два года.

В сезоне-2021/22 Радулов набрал 22 (4+18) очка в 71 матче за «Даллас» в регулярном чемпионате НХЛ.