Две трети генменеджеров КХЛ выступают за расширение лиги

Анонимный опрос генменеджеров КХЛ, который провел «СЭ», выявил, что две трети (14 из 21) выступают за расширение лиги.

Недавно «Лада» объявила о намерении вернуться в КХЛ.

В опросе поучаствовали руководители всех клубов КХЛ, кроме «Локомотива».