Две шайбы Мироманова принесли «Сочи» победу над «Барысом»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» принимал «Барыс». Хозяева одержали победу со счетом 3:0.

Дубль на свой счет записал защитник Даниил Мироманов. Вратарь «Сочи» Максим Третьяк, внук президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, отразил 23 броска и оформил первый «сухой» матч в КХЛ.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Стремвалль — 4 (Погоришный, Точицкий), 20:27 — 1:0. Мироманов — 3 (Руденков, Рубцов), 38:46 — 2:0. Мироманов — 4 (п.в., Шмелев), 58:42 — 3:0.

Вратари: Третьяк — Ортио (58:13 — 58:42).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 25 (6+8+11) — 23 (6+10+7).

Судьи: Васильев, Гамалей.

28 октября. Сочи. ДС «Большой».