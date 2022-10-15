Два топ-клуба Восточной конференции КХЛ интересуются форвардом системы «Колорадо» Мальцевым
Два топ-клуба Восточной конференции КХЛ интересуются форвардом системы «Колорадо» Михаилом Мальцевым.
Права на игрока в КХЛ принадлежат «Спартаку» — москвичи получили их в результате громкого обмена защитника Александра Никишина в СКА. Менеджмент красно-белых уже выходил на хоккеиста, но шансы, что он продолжит карьеру в столичном клубе на данный момент не велики.
Мальцев стал игроком «Колорадо» в сезоне-2021/22. Он принял участие в 18 матчах «Эвеланш» в НХЛ и не отличился результативными действиями. В составе фарм-клуба «Колорадо Иглс» 24-летний россиянин набрал 48 (17+31) очков в 57 встречах в АХЛ.
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|И
|В
|П
|О
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|СКА
|18
|16
|2
|33
|2
|Динамо М
|19
|13
|6
|29
|3
|Локомотив
|17
|10
|7
|23
|4
|Торпедо
|17
|11
|6
|23
|5
|Спартак
|19
|9
|10
|23
|6
|ЦСКА
|17
|10
|7
|23
|7
|Витязь
|18
|10
|8
|23
|8
|Северсталь
|18
|8
|10
|19
|9
|Динамо Мн
|18
|7
|11
|18
|10
|Куньлунь
|19
|7
|12
|17
|11
|Сочи
|16
|3
|13
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|18
|13
|5
|27
|2
|Металлург
|17
|11
|6
|24
|3
|Сибирь
|20
|10
|10
|22
|4
|Сал. Юлаев
|17
|9
|8
|21
|5
|Ак Барс
|17
|8
|9
|20
|6
|Барыс
|18
|9
|9
|19
|7
|Адмирал
|18
|7
|11
|16
|8
|Авангард
|17
|7
|10
|15
|9
|Нефтехимик
|18
|7
|11
|15
|10
|Трактор
|19
|6
|13
|15
|11
|Амур
|17
|5
|12
|13
Результаты / календарь
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18.10
19.10
20.10
|15.10
|13:00
|
Динамо М – Сибирь
|3 : 4 Б
|15.10
|14:00
|
Авангард – Адмирал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Барыс – Амур
|- : -
|15.10
|14:30
|
Сал. Юлаев – Нефтехимик
|- : -
|15.10
|15:30
|
Металлург – Торпедо
|- : -
|15.10
|17:00
|
Локомотив – Динамо Мн
|- : -
|15.10
|18:00
|
Витязь – СКА
|- : -
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