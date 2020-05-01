«Два русских богатыря, сильные духом и физикой». Хоккеист Рыспаев сравнил двух самых крутых российских бойцов в КХЛ

Экс-тафгай «Барыса» Дамир Рыспаев назвал самый значимый бой на льду в своей карьере и сравнил Александра Свитова с Евгением Артюхиным.

— Можно ли сказать, что тот бой со Свитовым стал определяющим в карьере?

— Это было как боевое крещение. Молодой парень подрался с русским богатырем, который не раз заявлял о себе еще в НХЛ. Тафгаем не был, но по ситуации заступался. Он играл нормально, а сам по себе довольно сильный мужик. Я потом смотрел видео, на котором он заливочную машину перетаскивает.

— Победа в бою на льду, которой особенно гордитесь?

— Какой-то особой гордости от всех этих боев нет. Может, прозвучит банально, но главное, чтобы команда выиграла. Я всегда знал, что драка — это не главное. Бой прошел, классно, популярность, но я не горжусь этими вещами. Впрочем, и не отрицаю. Это тоже труд. А так — бой со Свитовым самый интересный и значимый. Человек больше меня по габаритам, с определенным опытом. Было интересно. Не то чтобы горжусь, но благодарен, что так получилось. Как мужик, он дал мне, молодому, заявить о себе.

— Кто сильнее — Свитов или Артюхин?

— Они — два русских богатыря, сильные духом и физикой. Но, думаю, Артюхин более подкованный в этом плане. В боевых качествах он, наверное, чуть-чуть лучше. Морально со Свитовым было сложнее. Вообще, я бы их не сравнивал, они разные, как бы ни казались похожими по манере игры. (Илья Андреев)

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