Два россиянина вошли в символическую сборную по итогам сезона КХЛ

Лучшим игрокам сезона в КХЛ вручается «Золотой шлем» — его получают хоккеисты, которые вошли в символическую сборную сезона, сообщает сайт лиги.

По итогам нынешнего чемпионата обладателями «Золотого шлема» стали вратарь «Локомотива» Эдвард Паскуале, защитники Оливер Каски («Авангард») и Мэт Робинсон (ЦСКА), нападающие Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин (оба — «Динамо» Москва) и Константин Окулов (ЦСКА).