Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Два россиянина вошли в символическую сборную по итогам сезона КХЛ

21:13
Константин Окулов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Константин Окулов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Лучшим игрокам сезона в КХЛ вручается «Золотой шлем» — его получают хоккеисты, которые вошли в символическую сборную сезона, сообщает сайт лиги.

По итогам нынешнего чемпионата обладателями «Золотого шлема» стали вратарь «Локомотива» Эдвард Паскуале, защитники Оливер Каски («Авангард») и Мэт Робинсон (ЦСКА), нападающие Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин (оба — «Динамо» Москва) и Константин Окулов (ЦСКА).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/06/08/485395.html

Читайте также

Из плейлиста сборной Украины убрали Моргенштерна и других российских исполнителей
Москвичку унесли на руках и изнасиловали на глазах у ее возлюбленного
В Крыму исключили прорыв украинской дамбы на Северо-Крымском канале
Как кризис среднего возраста бьет по всем знакам зодиака

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
2
Офсайд