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Два представителя «Металлурга» изолированы из-за подозрения на COVID-19

14:07
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Два представителя «Металлурга» изолированы от команды из-за подозрения на коронавирус.

«На сегодняшний день ситуация в «Металлурге» с коронавирусом в целом нормальная. Но есть два человека, которых пришлось изолировать от команды. Были сделаны экспресс-тесты, которые дали подозрительные результаты на COVID-19. Мы решили перестраховаться», — сказал первый вице-президент магнитогорского клуба Сергей Ласьков РИА Новости Спорт.

Ранее КХЛ приняла решение не прерывать регулярный чемпионат. На карантин в случае необходимости будут уходить только отдельные команды.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20220110/khokkey-1767164412.html

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное