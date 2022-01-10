Два представителя «Металлурга» изолированы из-за подозрения на COVID-19

Два представителя «Металлурга» изолированы от команды из-за подозрения на коронавирус.

«На сегодняшний день ситуация в «Металлурге» с коронавирусом в целом нормальная. Но есть два человека, которых пришлось изолировать от команды. Были сделаны экспресс-тесты, которые дали подозрительные результаты на COVID-19. Мы решили перестраховаться», — сказал первый вице-президент магнитогорского клуба Сергей Ласьков РИА Новости Спорт.

Ранее КХЛ приняла решение не прерывать регулярный чемпионат. На карантин в случае необходимости будут уходить только отдельные команды.