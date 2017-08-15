Два очка Горака не помогли "Витязю" обыграть московское "Динамо"

В матче Кубка мэра Москвы московское "Динамо" одержало победу над "Витязем" - 4:3. В этой встрече форвард подольцев Роман Горак набрал 2 очка, став автором заброшенной шайбы и голевой передачи.

Кубок мэра Москвы

"Динамо" (Москва) - "Витязь" (Подольск) - 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)

Голы: Риссанен - 1 (бол., Горак), 2:30 - 0:1. Хиетанен - 1 (бол., Брюквин), 7:30 - 1:1. Карсумс - 1 (бол., Вишневский), 12:30 - 2:1. Бойд - 1 (мен.), 33:30 - 3:1. Горак - 2, 47:04 - 3:2. Сидляров - 1, 49:30 - 4:2. Манкинен - 2 (Копейкин), 52:30 - 4:3.

Вратари: Еременко - Сапрыкин (59:07).

15 августа. Москва. Ледовый дворец "Мегаспорт".