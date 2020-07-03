Два нападающих покинули «Сочи»
3 июля 2020, 16:22
«Сочи» по обоюдному согласию сторон расторг контракты с форвардами Артемом Томилиным и Владиславом Калетником, сообщает официальный сайт клуб.
Томилин провел в команде четыре сезона. За это время он сыграл в 128 матчах регулярного чемпионата и набрал 20 (10+10) очков. Кроме того, он провел три матча в плей-офф и набрал 1 (0+1) очко.
Калетник перешел в команду по ходу сезона-2018/19. Всего на его счету 64 матча, в которых он набрал 13 очков (6+7) в регулярном чемпионате, а также он сыграл 6 матчей плей-офф и набрал 1 (0+1) очко.
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