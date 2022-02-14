Два легионера покинули «Адмирал» после досрочного завершения регулярного чемпионата КХЛ

«Адмирал» расторг контракты с защитником Войтехом Мозиком и нападающим Миксом Индрашисом, сообщает сайт КХЛ.

Мозик сыграл за клуб в сезоне-2021/22 49 матчей, набрал 14 (3+11) очков при показателе полезности «-2».

Индрашис перешел в «Адмирал» по ходу сезона, провел 26 матчей, набрал 12 (4+8) очков при показателе полезности «-7».

Регулярный сезон в КХЛ официально завершен. Об этом лига заявила в субботу, 5 февраля. «Адмирал» не доиграл семь матчей и находится на предпоследнем, 23-м месте в общей турнирной таблице.